Контракт Малкина включен в топ-10 главных интриг межсезонья НХЛ

Под пятым номером в списке идет вопрос, сможет ли «Питтсбург Пингвинз» решить вопрос с контрактами Евгения Малкина и Криса Летанга .

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. Форвард защищает цвета команды с 2006 года, в регулярных чемпионатах он провел в общей сложности 981 матч, набрав 1146 очков (444+702). В составе «Пингвинз» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).