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2 часа назад

Контракт Малкина включен в топ-10 главных интриг межсезонья НХЛ

Матч ТВ

Обозреватель НХЛ Дэн Розен составил список десять главных вопросов предстоящего межсезонья.

Контракт Малкина включен в топ-10 главных интриг межсезонья НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основной интригой назван возможный выбор Шейна Райта под первым номером драфта.

Под пятым номером в списке идет вопрос, сможет ли «Питтсбург Пингвинз» решить вопрос с контрактами Евгения Малкина и Криса Летанга.

Контракт Малкина с «Пингвинз» истекает 1 июля, после чего хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. Форвард защищает цвета команды с 2006 года, в регулярных чемпионатах он провел в общей сложности 981 матч, набрав 1146 очков (444+702). В составе «Пингвинз» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Хоккей,Дэн Розен,Крис Летанг,Евгений Малкин,
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