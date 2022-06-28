Контракт Малкина включен в топ-10 главных интриг межсезонья НХЛ

Обозреватель НХЛ Дэн Розен составил список десять главных вопросов предстоящего межсезонья.
Основной интригой назван возможный выбор Шейна Райта под первым номером драфта.
Под пятым номером в списке идет вопрос, сможет ли «Питтсбург Пингвинз» решить вопрос с контрактами Евгения Малкина и Криса Летанга.
Контракт Малкина с «Пингвинз» истекает 1 июля, после чего хоккеист станет неограниченно свободным агентом.
Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. Форвард защищает цвета команды с 2006 года, в регулярных чемпионатах он провел в общей сложности 981 матч, набрав 1146 очков (444+702). В составе «Пингвинз» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).