Защитник московского «Динамо» оценил возможные изменения в КХЛ

— Пусть лига принимает решение, мы будем играть в любом формате. Лично меня и нынешний вполне устраивает. А вот то, что в чемпионате будет всего одна пауза — в декабре, это очень хорошо. Перерывы на пользу не идут. Лучше играть непрерывно.