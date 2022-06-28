Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

«Здорово, что в чемпионате КХЛ будет больше матчей и всего одна пауза» — Миронов

Матч ТВ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов высказался об изменениях в чемпионате КХЛ.

Защитник московского «Динамо» оценил возможные изменения в КХЛ
Фото: МатчТВМатчТВ

— Что думаешь о предложении ФХР разделить лигу на две части?

— Пусть лига принимает решение, мы будем играть в любом формате. Лично меня и нынешний вполне устраивает. А вот то, что в чемпионате будет всего одна пауза — в декабре, это очень хорошо. Перерывы на пользу не идут. Лучше играть непрерывно.

— Но и матчей будет значительно больше, чем в прошлом году.

— И это здорово. Играть лучше, чем тренироваться. В НХЛ по 82 матча в регулярке проводят — красота. И для болельщиков, и для игроков так лучше.

Планируется, что в следующем регулярном чемпионате клубы КХЛ будут играть по 68 матчей. В прошлом сезоне они должны были провести по 56 встреч. Но из-за ковида и олимпийской паузы сыграли еще меньше.

Хоккей,Андрей Миронов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители