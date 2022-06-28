Защитник московского «Динамо» оценил возможные изменения в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов высказался об изменениях в чемпионате КХЛ.
— Что думаешь о предложении ФХР разделить лигу на две части?
— Пусть лига принимает решение, мы будем играть в любом формате. Лично меня и нынешний вполне устраивает. А вот то, что в чемпионате будет всего одна пауза — в декабре, это очень хорошо. Перерывы на пользу не идут. Лучше играть непрерывно.
— Но и матчей будет значительно больше, чем в прошлом году.
— И это здорово. Играть лучше, чем тренироваться. В НХЛ по 82 матча в регулярке проводят — красота. И для болельщиков, и для игроков так лучше.
Планируется, что в следующем регулярном чемпионате клубы КХЛ будут играть по 68 матчей. В прошлом сезоне они должны были провести по 56 встреч. Но из-за ковида и олимпийской паузы сыграли еще меньше.