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1 час назад

«Спартак» подписал контракт с девятикратным участником чемпионатов мира Индрашисом

Чемпионат.comиещё 2

Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.

«Спартак» подписал контракт с латвийским форвардом
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

С 31-летним латвийским форвардом заключено соглашение на один год.

Напомним, в прошлом сезоне Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал». Латвийский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 17 очков. Завершившийся сезон форвард заканчивал в швейцарском «Биле». Кроме того, Индрашис принял участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Нападающий играл на девяти чемпионатах мира. В КХЛ Индрашис сыграл 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) результативных балла.

Хоккей,Спартак,
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