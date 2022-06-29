«Спартак» подписал контракт с латвийским форвардом

С 31-летним латвийским форвардом заключено соглашение на один год.

Напомним, в прошлом сезоне Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал». Латвийский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 17 очков. Завершившийся сезон форвард заканчивал в швейцарском «Биле». Кроме того, Индрашис принял участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).