Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

«Это было бы грандиозно» — Никишин оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»

Матч ТВ

Возвращение Ильи Ковальчука в московский «Спартак» в любом качестве стало бы грандиозным событием, особенно для молодых хоккеистов, заявил «Матч ТВ» защитник «красно-белых» Александр Никишин.

Никишин оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

39-летний хоккеист пропустил прошлый сезон и работал в качестве менеджера сборной России, которая на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряные медали.

— В том сезоне тоже говорили про Ковальчука. Конечно, это интересно. Для любого игрока в «Спартаке» это было бы грандиозной новостью, особенно для молодежи. Я бы вообще был бы такой новостью шокирован. Посмотрим, как все будет, — сказал Никишин корреспонденту «Матч ТВ».

Последней командой в карьере Ковальчука был «Авангард», команда стала обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

Хоккей,Александр Никишин,Илья Ковальчук,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Авангард,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители