Никишин оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»

Возвращение Ильи Ковальчука в московский «Спартак» в любом качестве стало бы грандиозным событием, особенно для молодых хоккеистов, заявил «Матч ТВ» защитник «красно-белых» Александр Никишин.
39-летний хоккеист пропустил прошлый сезон и работал в качестве менеджера сборной России, которая на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряные медали.
— В том сезоне тоже говорили про Ковальчука. Конечно, это интересно. Для любого игрока в «Спартаке» это было бы грандиозной новостью, особенно для молодежи. Я бы вообще был бы такой новостью шокирован. Посмотрим, как все будет, — сказал Никишин корреспонденту «Матч ТВ».
Последней командой в карьере Ковальчука был «Авангард», команда стала обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.