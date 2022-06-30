Никишин оценил возможный приход Ковальчука в «Спартак»

— В том сезоне тоже говорили про Ковальчука. Конечно, это интересно. Для любого игрока в «Спартаке» это было бы грандиозной новостью, особенно для молодежи. Я бы вообще был бы такой новостью шокирован. Посмотрим, как все будет, — сказал Никишин корреспонденту «Матч ТВ».