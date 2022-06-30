Руководство Красноярского края хочет создать хоккейный клуб

Власти Красноярского края обсуждают создание в регионе клуба для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор края Александр Усс.
В Красноярске есть клуб "Сокол", играющий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Лучшим его достижением является выход в 1/4 финала плей-офф ВХЛ в 2018 и 2019 годах.
"Мы об этом [участии в КХЛ] сейчас думаем. Думаю, что с приездом Саши [Семина] мы всерьез начнем подходить к этой цели", - сказал Усс.
В четверг в Красноярске пройдет прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Семина, выступавшего в Национальной хоккейной лиге. В игре примут участие Александр Овечкин и Павел Дацюк.