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1 час назад

Усс: руководство Красноярского края обсуждает создание клуба для участия в КХЛ

ТАССиещё 2

Власти Красноярского края обсуждают создание в регионе клуба для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор края Александр Усс.

Руководство Красноярского края хочет создать хоккейный клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Красноярске есть клуб "Сокол", играющий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Лучшим его достижением является выход в 1/4 финала плей-офф ВХЛ в 2018 и 2019 годах.

"Мы об этом [участии в КХЛ] сейчас думаем. Думаю, что с приездом Саши [Семина] мы всерьез начнем подходить к этой цели", - сказал Усс.

В четверг в Красноярске пройдет прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Семина, выступавшего в Национальной хоккейной лиге. В игре примут участие Александр Овечкин и Павел Дацюк.

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