Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

В ЦСКА отреагировали на информацию о задержании Федотова

Москва24иещё 4

В пресс-службе столичного клуба КХЛ ЦСКА заявили, что узнали о задержании вратаря Ивана Федотова в Петербурге из средств массовой информации.

В ЦСКА отреагировали на информацию о задержании Федотова
Фото: ТАССТАСС

"Мы сами узнали эту новость из СМИ. Уверены, что компетентные органы во всем разберутся", – приводит сообщение ЦСКА РИА Новости.

Уточняется, что до этого в СМИ появилась информация, что игрок ЦСКА был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Якобы спортсмен подозревается в уклонении от воинской службы.

Ранее в Кремле прокомментировали арест олимпийской чемпионки по баскетболу из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер. По словам пресс-секретаря главы государства, арест спортсменки не может быть политически мотивированным. Он напомнил, что Грайнер обвиняют в контрабанде наркотических веществ.

Хоккей,Иван Федотов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители