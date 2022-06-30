В Госдуме объяснили призыв в США арестовать Овечкина

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала заявление американского журналиста Кита Олберманна, призвавшего арестовать хоккеиста Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Это чистой воды популизм и возможность привлечь внимание. Этот журналист решил заявить о себе таким пафосным способом. Вопрос только — почему Овечкина надо арестовывать? Он никогда ничего не нарушал, более того, он является лицом своей команды.
Понятное дело, что это кого-то может раздражать, так как лицом американской команды является русский. Но при этом он феноменально играет, и не думаю, что его кто-то будет арестовывать и отправлять на родину. За что?
Что касается Грайнер, закон нарушать нельзя. Я уверена, если бы подобное нарушение было в США, то последовало бы наказание», — приводит слова Журовой «СЭ».
Напомним, что 31-летняя спортсменка Бриттни Грайнер, которая выступала за сборную США по баскетболу и становилась двукратной олимпийской чемпионкой, в феврале прилетела в Шереметьево из Нью-Йорка.
При прохождении таможенного контроля Грайнер была задержана, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что предложивший арестовать Александра Овечкина журналист сказал это ради хайпа.