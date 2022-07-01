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28 минут назад

Олег Знарок назначен на пост главного тренера казанского «Ак Барса», контракт рассчитан на год

Матч ТВиещё 9

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил «Ак Барс», сообщается на сайте казанского клуба.Контракт с 59-летним специалистом рассчитан один год. Знарок сменил на посту главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

Знарок назначен на пост главного тренера казанского «Ак Барса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тренерский штаб Знарка вошли Юрий Бабенко (тренер), Александр Бойков (тренер), Александр Агопеев (тренер вратарей) и Денис Коротышев (тренер по физподготовке).

Знарок — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (дважды с московским «Динамо», один раз — с петербургским СКА), чемпион мира и олимпийский чемпион со сборной России. Также он работал с ХК МВД, московским «Спартаком» и командой Латвии.

В текущем сезоне «Ак Барс» не смог выйти во второй раунд плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах омскому «Авангарду».

Хоккей,Александр Агопеев,Олег Знарок,Александр Бойков,Юрий Бабенко,Дмитрий Квартальнов,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Динамо,ХК Авангард,Спартак,
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