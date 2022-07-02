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1 час назад

Российские игроки НХЛ не смогли договориться о заявлении по Украине

Елена Прошина

Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогли согласовать текст совместного заявление по ситуации на Украине. Об этом сообщает журналист Рик Уэстхед в Twitter, передает РИА Новости.

Российские игроки НХЛ не смогли договориться о заявлении по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник указал, что российские спортсмены обсуждали различные варианты общего заявления касательно военного конфликта России и Украины. Однако в ходе беседы между командой возникли разногласия, так как мнения спортсменов слишком разнились.

«У каждого был свой взгляд, и мы не договорились», — сказал защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в комментарии Sport24.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига не получала от НХЛ уведомлений о приостановке действия меморандума о взаимопонимании между лигами. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Североамериканское издание Daily Faceoff 28 июня сообщило о решении НХЛ приостановить действие меморандума в связи с ситуацией на Украине. Североамериканская лига потребовала немедленного исключения любых взаимодействий с КХЛ и ее клубами, а также агентами игроков, которые базируются в Российской Федерации.

До этого НХЛ приостановила трансляции матчей лиги в России и закрыла русскоязычные социальные сети.

Хоккей,Никита Задоров,
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