Российские игроки НХЛ не смогли договориться о заявлении по Украине

Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогли согласовать текст совместного заявление по ситуации на Украине. Об этом сообщает журналист Рик Уэстхед в Twitter, передает РИА Новости.
Источник указал, что российские спортсмены обсуждали различные варианты общего заявления касательно военного конфликта России и Украины. Однако в ходе беседы между командой возникли разногласия, так как мнения спортсменов слишком разнились.
«У каждого был свой взгляд, и мы не договорились», — сказал защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в комментарии Sport24.
Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига не получала от НХЛ уведомлений о приостановке действия меморандума о взаимопонимании между лигами. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.
Североамериканское издание Daily Faceoff 28 июня сообщило о решении НХЛ приостановить действие меморандума в связи с ситуацией на Украине. Североамериканская лига потребовала немедленного исключения любых взаимодействий с КХЛ и ее клубами, а также агентами игроков, которые базируются в Российской Федерации.
До этого НХЛ приостановила трансляции матчей лиги в России и закрыла русскоязычные социальные сети.