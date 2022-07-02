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58 минут назад

«Почему он в спортроте не отслужил?» — Губерниев о вратаре Федотове

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию вокруг вратаря сборной России Ивана Федотова.

«Почему он в спортроте не отслужил?»: Губерниев о Федотове
Фото: ТАССТАСС

В пятницу стало известно, что полиция Санкт-Петербурга задержала Федотова. Обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА подозревают в уклонении от службы в армии. В мае игрок подписал контракт с «Филадельфией».

— Парню здоровья и терпения! Но почему он в спортроте не отслужил, будучи игроком ЦСКА, например? Или раньше? Куда смотрели тренеры, агенты, родители, сам вратарь? В чем проблема? — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова рассказала, что люди без опознавательных знаков увезли 25-летнего вратаря после тренировки в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. В Центральном военном комиссариате Санкт Петербурга сообщили «Матч ТВ», что не обладают информацией по Федотову.

Вратаря сборной России по хоккею увезли на скорой из военкомата

Федотов в составе сборной России стал серебряным призером Олимпиады-2022.

Хоккей,Иван Федотов,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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