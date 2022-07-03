Губерниев увидел в задержании Федотова угрозу для хоккея

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев увидел в задержании хоккеиста сборной Ивана Федотова угрозу для отечественного спорта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Губерниев обратил внимание на то, что молодые и перспективные хоккеисты могут сделать определенные выводы из ситуации с 25-летним Федотовым, которого задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. По мнению журналиста, эта история спровоцирует отъезд талантливых игроков.

«Вы этого добиваетесь?» — подытожил он.

Ранее адвокат спортсмена Алексей Пономарев заявил, что не знает местоположения игрока. Федотов поступил в госпиталь после того, как ему стало плохо в военкомате. У спортсмена случился приступ гастрита.