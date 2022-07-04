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23 минуты назад

Комментатор Губерниев о службе голкипера Федотова: если правда, то мы приехали

Газета.Ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал информацию, согласно которой российский голкипер Иван Федотов доставлен в Североморск и должен будет пройти воинскую службу на архипелаге Новая Земля.

Губерниев о службе Федотова: «Если правда, то мы приехали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Также журналист добавил, что ждет общественной реакции — в первую очередь от ЦСКА, Континентальной хоккейной лиги, Федерации хоккея России и Олимпийского комитета страны.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В мае Федотов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги — «Филадельфией Флайерз».

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В составе национальной команды Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова, назвал домыслами появившуюся информацию о том, что игрок сейчас находится в Североморске для прохождения военной службы. Ранее ТАСС сообщал о том, что голкипер в настоящее время находится в городе Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Дмитрий Губерниев,Госдума,
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