Губерниев о службе Федотова: «Если правда, то мы приехали»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал информацию, согласно которой российский голкипер Иван Федотов доставлен в Североморск и должен будет пройти воинскую службу на архипелаге Новая Земля.
«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Также журналист добавил, что ждет общественной реакции — в первую очередь от ЦСКА, Континентальной хоккейной лиги, Федерации хоккея России и Олимпийского комитета страны.
Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.
Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В мае Федотов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги — «Филадельфией Флайерз».
В составе национальной команды Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Ранее сообщалось, что адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова, назвал домыслами появившуюся информацию о том, что игрок сейчас находится в Североморске для прохождения военной службы. Ранее ТАСС сообщал о том, что голкипер в настоящее время находится в городе Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы.