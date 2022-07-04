Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать эмоциональных оценок в ситуации с призывом на службу хоккеиста Ивана Федотова, заметив, что в стране установлена воинская обязанность. При этом за деталями представитель Кремля предложил обращаться в Минобороны.

"Здесь не может быть "человеческих" комментариев, здесь есть закон, - заметил он в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию "по-человечески". - В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны".

Песков напомнил, что существуют "определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов".

"Поэтому какие-то эмоциональные рассуждения здесь вряд ли уместны. Но за деталями прошу обращаться в министерство обороны", - добавил он.

Представитель Кремля также переадресовал в Минобороны вопрос о том, возможно ли, что и другие не служившие в армии спортсмены сборной не смогут уехать играть в зарубежных клубах.

"Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в вооруженные силы на срочную службу, поэтому этот вопрос нужно адресовать все-таки не к нам, а в министерство обороны", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

О ситуации с Федотовым

Ранее газета "Спорт-экспресс" сообщила о том, что 25-летний вратарь Иван Федотов, подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", был задержан в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала Baza, спортсмен подозревается в уклонении от службы в армии. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, сейчас Федотов находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. Он, предположительно, будет служить на Новой Земле.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" 7 мая объявил о подписании с Федотовым годичного контракта. Соглашение с ЦСКА у вратаря истекло в конце апреля.

Федотову 25 лет, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона он сыграл 48 матчей за московский ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Вратарь клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и сборной России Иван Федотов находится в расположение учебной части Военно-морского флота России.

«На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после «учебки», и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», — приводит слова представителя Северного флота «РИА Новости Спорт».

Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов, принудительно отправленный на срочную службу в армии, находится в воинской части в Северодвинске. Там располагается учебный центр ВМФ России, сообщил «Спорт-Экспресс». Издание опубликовало фотографии хоккеиста, сделанные, как сообщается, в этой части. 25-летнего спортсмена задержали в Петербурге 1 июля.

В тот день, по данным «Фонтанки», оперативники устроили засаду возле двух квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», около которого и задержали спортсмена. После этого в сопровождении полиции Федотова отвезли в военкомат. Там хоккеисту стало плохо, он оказался в больнице. 2 июля, по словам адвоката Федотова, его подзащитного увезли — «ориентировочно, в Североморск».

Алексей Пономарев, адвокат российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, заявил, что спортсмен жалуется на здоровье. Слова адвоката передают «РИА Новости Спорт».

1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии. Уже в военкомате 25-летний вратарь почувствовал себя плохо.

«На территорию госпиталя не пускают меня как адвоката, не пускают маму. Его лечащий врач никаким образом на контакт не выходит. Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере», – сказал адвокат.

Корреспондент «Матч ТВ» рассказала подробности задержания Ивана Федотова.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Мы весь день его снимали. В пятницу у нас была запланирована встреча в Ледовом дворце в 9 утра. Мы встретились, сняли тренировку на льду, в тренажерном зале, а потом разбор ошибок с тренером.



У нас с Ваней был план, что мы сначала снимаем во дворце, а потом едем снимать интервью где-то в парке. Из дворца мы вышли втроем: я, Ваня и оператор. На парковке уже стояла толпа людей. На первый взгляд их было около десяти.



Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту – я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется.



Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте.



Получается, эти сотрудники все знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», – сказала Анна Андронова.

Российский тренер Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым, которого задержали за уклонение от воинской службы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Уверен, что если бы Федотов не был вратарем, в котором заинтересован ЦСКА, его никто бы не искал от военкомата. Наверняка армейцы предлагали ему остаться, а он уперся: «Поеду, и все». Он такой по характеру… Ну вратарь, одним словом!» — сказал Крикунов.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по теме призыва в армию вратаря «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова и раскритиковал его бывший клуб, Континентальную хоккейную лигу, Федерацию хоккея России, Олимпийский комитет России и Министерство спорта за бездействие.

«Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, что людям, которые принимали решение о его службе — им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе. Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в кирзовых сапогах ходить? Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь — пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможной службой в армии российского вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Что на самом деле произошло, ответить смогут только ЦСКА и сам игрок. Нужна достоверная информация. Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Но только один или другой источник может раскрыть полноту картины. Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки — сегодня или завтра она будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала задержание бывшего вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова по подозрению в уклонении от прохождения срочной службы. Она допустила, что игрок имел противоречия с клубом, отметив, что со спортивной точки зрения ей обидно за Ивана, поскольку из-за службы он долгое время не сможет тренироваться.

«Я так понимаю, что была какая-то недоговоренность с контрактом — наверное. Мы же не знаем тонкостей и особенностей его контракта с ЦСКА. Все подробности, которые могут облегчать или усугублять ситуацию, нам неизвестны. Но 25 лет — это призывной возраст. Обида бывает обоюдная — или беда. Мы только обсуждаем ситуацию, а надо бы спрашивать клуб.



Я всю жизнь выступала за ЦСКА — все наши ребята в фигурном катании проходили через спортивную роту. И не принудительно, а вполне нормально, на законных основаниях. Ситуация подвешенная, и, думаю, сейчас больше шума, чем правды. Давайте подождем. Конечно, за спортсмена очень обидно, потому что год не тренироваться — это тяжелая ситуация. Кроме того, если он уже имел на руках контракт с НХЛ, — нас же с детства учили: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, каждый спортсмен мечтает о первом месте и о лучшей команде. Стремление вверх определяет очень многие наши поступки», — сказала Роднина «Газете.Ru».

Действительный государственный советник РФ высказался о задержании Ивана Федотова.

«Существует определенная процедура – в чем у меня, например, возникает вопрос. Я человек служивый, у меня все окружение служило в армии в разные годы. Но на улице никого не забирали никогда. Приходит повестка тебе по месту жительства – на основании этой повестки ты являешься в военкомат, и сразу тебя не забирают в армию – ты обязан пройти медкомиссию.



И, допустим, медкомиссия, которую он [Федотов] наверняка проходил в ЦСКА, не является основанием для службы или для не службы в армии. Соответственно, он должен был пройти медкомиссию – после нее дается заключение и его приписывают к определенному роду войск, начиная от стройбата, заканчивая десантурой.



Здесь же ситуация неясна: человек действительно вышел, кто-то подошел. Зачем надо было 10 человек нагонять, чтобы вручить повестку или отвезти его в военкомат? И самое в этой истории печальное, что мы действительно не получаем никаких официальных ответов.



Если бы он был рядовой гражданин – наверное, никто бы не заметил. А он является фигурой знаковой – вратарь сборной России, человек известный, популярный, у него есть свой бэкграунд, у него есть желание работать в другом клубе. Но у нас открытое общество – вопросы не могли не возникнуть.



Я звонил друзьям – в том числе и в ведомстве министерства обороны, они не могут дать ответа на этот вопрос. Что произошло – не понимает никто», – сказал Михаил Маркелов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафонов прокомментировал ситуацию вокруг российского голкипера Ивана Федотова, который 1 июля был задержан и доставлен в военкомат. Хоккеиста подозревали в уклонении от воинской службы в российской армии, по информации СМИ, сейчас он находится в Северодвинске, где пробудет до сентября 2022 года.

В мае Федотов покинул московский ЦСКА и подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».

«С одной стороны, достаточно странное решение, с другой – наверное, правильное. Откуда-то это, видимо, прилетело, потому что есть определенные договоренности, которые, наверное, не были соблюдены – с моей точки зрения. Если есть расставание по-человечески, это одна ситуация. Если расставание принципиальное, то ситуация другая. Но, по мне, все-таки надо чтобы Федерация хоккея России совместно с Континентальной хоккейной лигой, совместно с инициативной группой игроков организовала рабочую группу, и это надо принять на законодательной основе. Надо иметь закон, по которому хоккеисты имеют право выезжать за рубеж. Или за денежные знаки, как хотел сделать предыдущий глава ФХР Александр Стеблин: установить какую-то ставку, а вопрос воинской обязанности решают сами игроки. Либо вводить закон, по которому игроки не могут выезжать за границу до решения этого вопроса.



Знаете, в советское время была сильная фраза, когда человек принимал присягу в армии: это священный долг каждого гражданина Советского Союза. А почему это не священный долг каждого гражданина Российской Федерации? Я не вижу здесь разницы. Мы сегодня закрыты от всего мира, мы обязаны жить по своим правилам. В чужой огород мы не лезем, но почему лезут в наш? Наверное, у Федотова не получилось по-человечески расстаться с клубом – не понимаю, почему. Не готов сказать», — заявил Сафронов «Газете.Ru».

Дмитрий Федоров высказался о задержании Ивана Федотова.

Соцсети

«Ну давайте по фактам: служивые люди без опознавательных знаков, не представляясь, забирают человека, отвозят неизвестно куда. Никаких пресс-релизов. Все вокруг говорят: «Ну, раз это произошло – то, наверное, это чей-то заказ». То есть это не исполнение закона, это заказ.



И вот если сейчас Иван, серебряный призер Олимпиады, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, находится в воинской части и нас об этом не информируют – при том, что запрос общества существует – то это дискредитация власти и это похоже на похищение. Не на призыв человека в армию, а на похищение», – сказал руководитель «КХЛ ТВ» и комментатор в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.

«История с Федотовым, если её рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом. Вы вообще знаете, что призыв в армию — очень строго прописанная в законе процедура и то, как взяли Федотова, незаконно?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у Федотова гастрит, с которым в армию не берут.

«Это же белый билет сразу. Вот и всё, собственно», — добавил Уткин.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

Позже Пономарёв сообщил, что у Федотова случилось обострение гастрита, поэтому хоккеиста пришлось отправить в Военно-морской госпиталь.

Ранее сообщалось, что Федотова ночью вывезли из госпиталя и отправили в Североморск.

Валерий Фадеев заявил, что задержание Ивана Федотова не повлечет за собой отъезд других хоккеистов.

«На отъезды ребят в Америку это не повлияет. Это же абсолютно локальное событие, зачем же уезжать в Америку-то? Разве туда уехать так просто или найти работу?



Не преувеличивайте масштабы этого эпизода. Как только появятся документы или спортивные активисты поднимут эту тему, я сразу подключусь. Но самостоятельно решать что-то я не вправе», – сказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с вратарем сборной России по хоккею Иваном Федотовым.

В пятницу, 1 июля, 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.

— Можете прокомментировать ситуацию с Федотовым?

— Что тут комментировать? Живите по закону, и у вас все будет хорошо.

— Может ли министерство помочь хотя бы в вопросе его тренировок на территории части?

— Вопрос быта военнослужащих в компетенции Минобороны. Если нужно какое-то содействие, мы его окажем. Находимся в тесном контакте с коллегами из Минобороны, сделаем все необходимое, — сказал Матыцин журналистам.

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал комментировать ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

«Не хочу ли поговорить про Федотова? Нет, а зачем?» — цитирует Овечкина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не стал отвечать на вопрос по поводу задержания голкипера сборной России Ивана Федотова.

«Тема с Федотовым — без комментариев», — цитирует Третьяка «РБК Спорт».

Защита вратаря Ивана Федотова обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат голкипера Алексей Пономарев.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Адвокат голкипера рассказал ТАСС, что хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь, который вратарь позднее покинул. В воскресенье источник агентства сообщил, что Федотов находится в Североморске Мурманской области и, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.

"Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан, - сказал Пономарев. - Как я и говорил ранее, в нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились".

Стали известный имена молодых российских игроков, не проходивших военную службу, которые могут столкнуться со схожими проблемами, как у вратаря национальной сборной по хоккею Ивана Федотова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Егор Афанасьев, Артём Грушников, Илья Сорокин, Денис Гурьянов и Дмитрий Саморуков могут столкнуться с теми же трудностями, если у них не решён вопрос с военкоматом.