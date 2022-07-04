ФХР обратилась в госорганы по вопросу хоккеиста Федотова

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщил президент федерации Владислав Третьяк.
— Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела, — сказал Третьяк, слова которого приводит пресс-служба ФХР.
В пятницу, 1 июля, 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу.
Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.