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2 часа назад

На Северном флоте заявили, что были бы рады хоккеисту Федотову, но его нет в списках

ТАСС

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов не проходит в данный момент службу в рядах моряков-североморцев, хотя на Северном флоте (СФ) были бы рады видеть его в рядах военнослужащих. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-службы СФ Вадим Серга, отметив, что голкипер смог бы даже играть в хоккей во время службы.

На Северном флоте не нашли хоккеиста Федотова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Адвокат голкипера рассказал ТАСС, что хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь, который вратарь позднее покинул. В воскресенье источник агентства сообщил, что Федотов находится в Североморске Мурманской области и, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.

"На Северном флоте были бы рады видеть в своих рядах такого военнослужащего, как Федотов, но на данный момент в наших списках его нет. На Северном флоте созданы все условия, чтобы военнослужащие осваивали не только военные специальности, но и могли бы заниматься своим хобби или спортом. Если говорить о хоккее, то на Северном флоте уже несколько лет существует Северная военная хоккейная лига, в состав которой вошли 22 команды", - сказал Серга.

Федотову 25 лет, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона он сыграл 48 матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" 7 мая объявил о подписании с Федотовым годичного контракта, его соглашение с ЦСКА истекло в апреле.

Хоккей,Вадим Серга,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,
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