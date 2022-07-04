В Северном флоте не нашли хоккеиста Федотова

"На Северном флоте были бы рады видеть в своих рядах такого военнослужащего, как Федотов, но на данный момент в наших списках его нет. На Северном флоте созданы все условия, чтобы военнослужащие осваивали не только военные специальности, но и могли бы заниматься своим хобби или спортом. Если говорить о хоккее, то на Северном флоте уже несколько лет существует Северная военная хоккейная лига, в состав которой вошли 22 команды", - сказал Серга.