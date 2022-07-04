Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тихонов объявил о завершении карьеры

Российский хоккеист Виктор Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры. В минувшем сезоне спортсмен выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев".
"Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал — момент повесить коньки", — говорится в заявлении хоккеиста, которое опубликовано в социальных сетях его супруги.
Тихонов является внуком заслуженного тренера СССР Виктора Тихонова.
34-летний спортсмен является чемпионом мира 2014 года, серебряным призером мирового первенства (2015), двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В России хоккеист выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и "Салават Юлаев". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Тихонов провел 111 матчей, в которых набрал 22 (11 + 11) очка. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он сыграл 535 игр, забросил 138 шайб и отдал 127 голевых передач.
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