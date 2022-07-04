Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тихонов объявил о завершении карьеры

"Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал — момент повесить коньки", — говорится в заявлении хоккеиста, которое опубликовано в социальных сетях его супруги.