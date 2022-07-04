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2 часа назад

Фетисов объяснил задержание хоккеиста Федотова

Lenta.ru

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о правомерности задержания российского хоккеиста Ивана Федотова по подозрению в уклонении от службы в армии. Его слова приводит ТАСС.

Фетисов объяснил задержание хоккеиста Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федотов — гражданин России, у нас в Конституции сказано, что граждане должны служить в армии. С точки зрения закона здесь все правильно, тут не может быть никаких претензий», — объяснил Фетисов.

Он заявил, что раньше хоккеисты также по достижении 18 лет призывались в армию, некоторые получали открепления, однако все выполняли обязанности перед страной.

Ранее 4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Хоккей,Иван Федотов,Вячеслав Фетисов,
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