Фетисов заявил, что Овечкин переломает себе ноги

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов отреагировал на предложение хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину попробовать себя в шорт-треке.
«Конечно, выступление Овечкина в шорт-треке будет интересным. Он точно мимо себя никого не пропустит, главное — занять правильную позицию. Ему надо бегать на хоккейных коньках, потому что в коньках для шорт-трека он себе все ноги переломает», — передает слова Фетисова ТАСС.
Помимо участия в шорт-треке хоккеист может попробовать себя в легкой атлетике. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова не исключила, что Александр Овечкин может принять участие в легкоатлетическом турнире.
25 июня Овечкин дебютировал в большом футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен. Стоит отметить, что Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой.