Фетисов заявил, что Овечкин переломает себе ноги

«Конечно, выступление Овечкина в шорт-треке будет интересным. Он точно мимо себя никого не пропустит, главное — занять правильную позицию. Ему надо бегать на хоккейных коньках, потому что в коньках для шорт-трека он себе все ноги переломает», — передает слова Фетисова ТАСС.