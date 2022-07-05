Форвард "Авангарда" рассказал про службу в армии и дал несколько советов Федотову

— Когда туда поехал впервые, то все было очень серьезно. Пришел в московский военкомат, к которому привязан по району, и распределили меня в Калужскую область.



Отвезли туда. Я заранее побрился наголо. Когда попал в часть, то был в шоке со всего. А так всё делал по уставу. Отбой в 22.00. Не дай бог какой-то шум будет. Мы играли в «Три скрипа». Если офицеры три раза услышат из казармы какой-то скрип кровати, то всех поднимают, мы опять одеваемся в военную форму — снова раздеваемся, ложимся, и игра продолжается.