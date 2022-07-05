Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
5 июля

«Я приехал в военкомат уже бритый. А новый телефон оставил дома». Хоккеист «Авангарда» дает советы Ивану Федотову

Матч ТВиещё 1

Форвард «Авангарда» Владимир Брюквин рассказывает «Матч ТВ» о том, как его посреди сезона КХЛ призвали в армию. Эта история в чем-то пересекается с делом Ивана Федотова.

Форвард "Авангарда" рассказал про службу в армии и дал несколько советов Федотову
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Надо напомнить, что 22-летний форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин в октябре 2017 года прямо с улицы попал в военкомат. Так это писали в прессе. Причем хоккеист был на хорошем счету, выступал во втором звене топ-клуба КХЛ. И вдруг уехал в армию.

Видео дня

Причем это не афишировалось. Но Брюквин пропускал матчи, и только через неделю он смог вернуться в состав.

Как хоккеисту удалось так быстро вернуться из воинской части? Этот опыт мог бы помочь Ивану Федотову. Обозреватель «Матч ТВ» позвонил самому Брюквину за подробностями.

«МЕНЯ НА УЛИЦЕ НЕ ЛОВИЛИ, Я САМ ПОШЕЛ В СПОРТРОТУ»

— История Федотова похожа на вашу?

— У меня была совсем другая. Так-то я учился в Малаховке (Московская государственная академия физической культуры). А вот в «Динамо» возник вариант, и я сам пошел в спортивную роту. Проходил «Курс молодого бойца», принимал присягу. Уезжал в часть на три недели.

Потом вернулся в команду, когда меня привязали к спортроте. И каждый месяц ездил туда отмечаться.

А вот когда служба подходила к концу, в спортроте потребовали, чтобы приехал на сборы. Вот тогда и пропустил пару матчей КХЛ.

— Вас прямо с улицы забрали?

— Не так. Мне просто позвонили и сказали: «Собирайся. Вечером должен быть». Не было такого, что меня на улице ловили, арестовали и под конвоем повели.

— То есть спортрота и армия — это выше, чем любой клуб КХЛ?

— Вообще-то да. У меня особого выбора не было. Я позвонил руководству «Динамо», объяснил ситуацию, и мне сказали: «Езжай».

— Нужно в армии служить год?

— Получатся, что так. Но в самой части я был только три недели.

— И как там? На тумбочке надо стоять? Пол чистить зубной щеткой? Или для спортсменов делают исключение?

— Когда туда поехал впервые, то все было очень серьезно. Пришел в московский военкомат, к которому привязан по району, и распределили меня в Калужскую область.

Отвезли туда. Я заранее побрился наголо. Когда попал в часть, то был в шоке со всего. А так всё делал по уставу. Отбой в 22.00. Не дай бог какой-то шум будет. Мы играли в «Три скрипа». Если офицеры три раза услышат из казармы какой-то скрип кровати, то всех поднимают, мы опять одеваемся в военную форму — снова раздеваемся, ложимся, и игра продолжается.

— Правда, что в казарме отбирают мобильный телефон?

— Я с собой брал маленький старый. Его разрешали оставить. Не стал приезжать с айфоном. Была вероятность, что его в самом деле могли отобрать. И не обязательно руководство части.

— Был риск, что кто-то наедет даже на хоккеиста КХЛ?

— Думаю, что в армии уже нет такой дедовщины, как раньше. Но не знаешь, куда попадешь. Просто решил не рисковать.

Вообще у меня в роте были три-четыре человека с судимостью. А так армия — это свой мир со своими законами. Например, тебе сказали: «Иди и убирайся». Ты подмел плац и понимаешь, что должен потеряться, чтобы новую работу не дали.

— «Копать от забора до заката».

— Ну да. Просто это жизненный опыт. Кто-то через такое проходит.

«ФЕДОТОВ В ЧАСТИ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ»

— Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова?

— Она все-таки не совсем типичная.

— Кто должен держать в курсе хоккеиста, что он должен отдать долг Родине в армии? Агент?

— Просто была спортрота, к которой привязали «Динамо», где можно было отбыть альтернативную службу. А так, думаю, люди обычно сами понимают, что должны решать этот вопрос. Они могут получить отсрочку на время учебы, например — пойти в институт с военной кафедрой. Или идут служить в спортроту. Или ищут медицинские обоснования, чтобы не служить. Кажется, у Федотова обнаружили гастрит? Можно было бы сделать справку о негодности.

— В общем, не надо быть легкомысленным.

— Не знаю, какая у него там ситуация. Поэтому спешить с выводами не буду. Да и сам Ваня не дает интервью, ничего не объясняет.

— Когда долго находишься в части, можно потерять спортивную форму?

— Конечно. У тебя нет ледовой практики, ты не занимаешься с тренером по физической подготовке. Да и питание в части другое. Не скажу, что в армии кормят плохо. Там есть столовая. Но хоккеисты питаются тем, к чему привыкли — курица, макароны. Особенно Федотов, у которого гастрит — значит, он вообще на диете может сидеть.

— Как вы думаете, чем эта история может закончиться? Вдруг Федотов тоже три недели отслужит, и его домой вернут?

— Присягу ты обычно принимаешь через месяц. Надеюсь, что Ивана отправят на альтернативную службу. А если его там год продержат? Я же не знаю, как там у них работает. Это вряд ли спортрота, откуда Федотов через три недели вернется в ЦСКА.

Пожелаю Ване успешно справиться с этой ситуацией. И не терять бодрости духа. Это важно, когда ты в армии.

Хоккей,Владимир Брюквин,Иван Федотов,Динамо,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители