Форвард "Авангарда" рассказал про службу в армии и дал несколько советов Федотову

Форвард «Авангарда» Владимир Брюквин рассказывает «Матч ТВ» о том, как его посреди сезона КХЛ призвали в армию. Эта история в чем-то пересекается с делом Ивана Федотова.
Надо напомнить, что 22-летний форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин в октябре 2017 года прямо с улицы попал в военкомат. Так это писали в прессе. Причем хоккеист был на хорошем счету, выступал во втором звене топ-клуба КХЛ. И вдруг уехал в армию.
Причем это не афишировалось. Но Брюквин пропускал матчи, и только через неделю он смог вернуться в состав.
Как хоккеисту удалось так быстро вернуться из воинской части? Этот опыт мог бы помочь Ивану Федотову. Обозреватель «Матч ТВ» позвонил самому Брюквину за подробностями.
— История Федотова похожа на вашу?
— У меня была совсем другая. Так-то я учился в Малаховке (Московская государственная академия физической культуры). А вот в «Динамо» возник вариант, и я сам пошел в спортивную роту. Проходил «Курс молодого бойца», принимал присягу. Уезжал в часть на три недели.
Потом вернулся в команду, когда меня привязали к спортроте. И каждый месяц ездил туда отмечаться.
А вот когда служба подходила к концу, в спортроте потребовали, чтобы приехал на сборы. Вот тогда и пропустил пару матчей КХЛ.
— Вас прямо с улицы забрали?
— Не так. Мне просто позвонили и сказали: «Собирайся. Вечером должен быть». Не было такого, что меня на улице ловили, арестовали и под конвоем повели.
— То есть спортрота и армия — это выше, чем любой клуб КХЛ?
— Вообще-то да. У меня особого выбора не было. Я позвонил руководству «Динамо», объяснил ситуацию, и мне сказали: «Езжай».
— Нужно в армии служить год?
— Получатся, что так. Но в самой части я был только три недели.
— И как там? На тумбочке надо стоять? Пол чистить зубной щеткой? Или для спортсменов делают исключение?
— Когда туда поехал впервые, то все было очень серьезно. Пришел в московский военкомат, к которому привязан по району, и распределили меня в Калужскую область.
Отвезли туда. Я заранее побрился наголо. Когда попал в часть, то был в шоке со всего. А так всё делал по уставу. Отбой в 22.00. Не дай бог какой-то шум будет. Мы играли в «Три скрипа». Если офицеры три раза услышат из казармы какой-то скрип кровати, то всех поднимают, мы опять одеваемся в военную форму — снова раздеваемся, ложимся, и игра продолжается.
— Правда, что в казарме отбирают мобильный телефон?
— Я с собой брал маленький старый. Его разрешали оставить. Не стал приезжать с айфоном. Была вероятность, что его в самом деле могли отобрать. И не обязательно руководство части.
— Был риск, что кто-то наедет даже на хоккеиста КХЛ?
— Думаю, что в армии уже нет такой дедовщины, как раньше. Но не знаешь, куда попадешь. Просто решил не рисковать.
Вообще у меня в роте были три-четыре человека с судимостью. А так армия — это свой мир со своими законами. Например, тебе сказали: «Иди и убирайся». Ты подмел плац и понимаешь, что должен потеряться, чтобы новую работу не дали.
— «Копать от забора до заката».
— Ну да. Просто это жизненный опыт. Кто-то через такое проходит.
— Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова?
— Она все-таки не совсем типичная.
— Кто должен держать в курсе хоккеиста, что он должен отдать долг Родине в армии? Агент?
— Просто была спортрота, к которой привязали «Динамо», где можно было отбыть альтернативную службу. А так, думаю, люди обычно сами понимают, что должны решать этот вопрос. Они могут получить отсрочку на время учебы, например — пойти в институт с военной кафедрой. Или идут служить в спортроту. Или ищут медицинские обоснования, чтобы не служить. Кажется, у Федотова обнаружили гастрит? Можно было бы сделать справку о негодности.
— В общем, не надо быть легкомысленным.
— Не знаю, какая у него там ситуация. Поэтому спешить с выводами не буду. Да и сам Ваня не дает интервью, ничего не объясняет.
— Когда долго находишься в части, можно потерять спортивную форму?
— Конечно. У тебя нет ледовой практики, ты не занимаешься с тренером по физической подготовке. Да и питание в части другое. Не скажу, что в армии кормят плохо. Там есть столовая. Но хоккеисты питаются тем, к чему привыкли — курица, макароны. Особенно Федотов, у которого гастрит — значит, он вообще на диете может сидеть.
— Как вы думаете, чем эта история может закончиться? Вдруг Федотов тоже три недели отслужит, и его домой вернут?
— Присягу ты обычно принимаешь через месяц. Надеюсь, что Ивана отправят на альтернативную службу. А если его там год продержат? Я же не знаю, как там у них работает. Это вряд ли спортрота, откуда Федотов через три недели вернется в ЦСКА.
Пожелаю Ване успешно справиться с этой ситуацией. И не терять бодрости духа. Это важно, когда ты в армии.