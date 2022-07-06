Вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею голкипер Иван Федотов находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Северодвинске, сообщил в эфире «Матч ТВ» журналист Сергей Орлов. 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва. — По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией, — сказал Орлов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Игр в Пекине. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».