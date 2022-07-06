Голкипер сборной России Иван Федотов, отправленный в ряды вооруженных сил, будет играть за клуб «Авангард» Беломорской военно-морской базы, а сейчас находится в госпитале с обострением гастрита на нервной почве. «Газета.Ru» собрала последние новости о хоккеисте, который пытался уехать в США и выступать за «Филадельфию Флайерз», но неожиданно был отправлен на флот.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Игра за клуб военно-морской базы

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Голкипер Иван Федотов, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА, призванный в ряды вооруженных сил России, проведет ближайший год в армии, а не в НХЛ в составе клуба «Филадельфия Флайерз», с которым он в мае подписал однолетний контракт.

По информации Telegram-канала Mash, хоккеист будет служить в спортроте Северного флота, что позволит ему выступать за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

«Иван очень рвался в НХЛ, но американскую мечту заменила армия. По нашей информации, сейчас он на учебной базе ВМФ в Северодвинске. На свежих фотках игрок ЦСКА запечатлен именно с местными спортсменами», — говорится в сообщении канала.

Обострение гастрита

В то же время прямо сейчас речи об игре в хоккей не идет, поскольку Федотов находится в госпитале Северодвинска из-за обострения гастрита, сообщает «Матч ТВ».

Именно из-за проблем с желудком вратарь был доставлен в госпиталь сразу после своего задержания утром 1 июля у арены в Купчино, где он тренировался.

Адвокат спортсмена Алексей Пономарев сообщал СМИ, что у его подопечного случилось обострение гастрита на фоне нервного срыва, что не помешало признать годным Федотова к военной службе и отправить в Северодвинск.

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать, — передал корреспондент «Матча» Сергей Орлов. — Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией».

Дело о купленном военном билете

В начале недели появилась информация, что призыв Федотова в ряды вооруженных сил мог быть связан с покупкой военного билета во времена выступления игрока в системе уфимского «Салавата Юлаева» с 2017 по 2019 год.

Такую версию выдвинуло издание «Бизнес Online», связав ситуацию Федотова с апрельским задержанием в Уфе экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, который помогал различным спортсменам делать военные билеты.

Издание сообщило, что клиентами Самигуллина были еще несколько известных спортсменов, среди которых хоккеисты КХЛ и футболисты «Уфы», — и ими также в скором времени может заняться военная прокуратура, которая посчитала Федотова уклонистом.

Впрочем, накануне «Фонтанка» опровергла эту новость, написав, что призыв Федотова с покупкой военного билета никак не связан.

В СК по республике Башкортостан, следователи которого занимаются расследованием дела против Самигуллина, причастность Федотова к покупке военного билета не подтвердили.

«Может, еще дополнительные эпизоды появятся. Пока такой информации нет», — отметил источник «Фонтанки».

Ответ администрации президента

«Вы знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в вооруженные силы на срочную службу, поэтому вопрос к Министерству обороны, — прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. — Здесь не может быть человеческих комментариев. Есть поводы для отсрочек, в том числе для спортсменов. За деталями прошу обращаться в Министерство обороны».

Неиспользованный день с Кубком Гагарина

Стало известно, что Иван Федотов, который был основным вратарем и одним из главных героев ЦСКА в походе армейского клуба за Кубком Гагарина, не успел использовать свою возможность провести день с трофеем, которая есть у каждого, кто становится его обладателем.