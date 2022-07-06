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3 часа назад

Адвокат Федотова заявил, что у хоккеиста не было военного билета до отправки в Североморск

Газета.Ruиещё 3

Адвокат бывшего голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова Алексей Пономарев заявил, что у хоккеиста не было военного билета до призыва на срочную службу. Об этом представитель голкипера рассказал в беседе с РИА "Новости". По его словам, обвинения в том, что хоккеист незаконным путем пытался обойти армию при помощи поддельного военного билета, не соответствуют действительности, так как самого военного билета на руках у Федотова не было. Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии. В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России. Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). 7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Ранее сообщалось, что как минимум один российский хоккеист призывного возраста, выступающий в НХЛ, принял решение не возвращаться в Россию после направления экс-вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в Северодвинск.

Адвокат Федотова заявил, что у хоккеиста не было военного билета до отправки в Североморск
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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