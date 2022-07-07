Путин назвал желаемых конкурентов для КХЛ

«Очень бы хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. Действительно, стало интереснее, чем до того, как была создана КХЛ», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Континентальная хоккейная лига была образована в феврале 2008 года. КХЛ была создана на основе Российской хоккейной Суперлиги и изначально включала 24 клуба. Из них 21 клуб из России, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана и Латвии. Первый чемпионат прошёл в сезоне-2008/2009. Наиболее количество побед в Кубке Гагарина — у «Ак Барса» (3).