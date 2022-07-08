"Монреаль" обменял российского хоккеиста Романова в "Айлендерс"

"Монреаль Канадиенс" совершил обмен с "Нью-Йорк Айлендерс", в результате которого российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в составе "островитян".

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Как сообщает пресс-служба "Айлендерс", также клуб получил выбор в 4-м раунде (N 98) на драфте-2022. Взамен "Монреаль" получил право выбора в первом раунде (N 13) на драфте, который проходит в ночь с 7 на 8 июля (мск).

В минувшем сезоне 22-летний россиянин сыграл за "Канадиенс" 79 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 13 (3+10) баллов. У защитника истекал контракт новичка, а "Монреаль" не спешил предлагать ему новое соглашение. Напомним, что "Монреаль" выбрал 18-летнего словацкого нападающего Юрая Славковски под первым номером на драфте-2022. Соотечественник Славковски Шимон Немец стал вторым номером драфта.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это второй случай в истории драфта, когда два первых номера родились в одной стране и за пределами Северной Америки. Впервые такое произошло в 2004 году, когда двумя первыми номерами драфта стали российские нападающие — Александр Овечкин, выбранный "Вашингтон Кэпиталз", и Евгений Малкин, которого выбрал "Питтсбург Пингвинз".