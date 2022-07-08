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34 минуты назад

Три российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2022

Газета.Ru

В Монреале состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года. По его результатам трое российских хоккеистов выбраны клубами лиги.

Три российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под десятым номером российский защитник Павел Минтюков задрафтован клубом «Анахайм Дакс». Форвард Иван Мирошниченко под номером 20 выбран командой «Вашингтон Кэпиталз», а «Миннесота Уайлд» задрафтовала нападающего Данилу Юрова под 24-м номером.

Первый круг драфта НХЛ-2022:

1. «Монреаль» — Юрай Cлафковcкий, Cловакия.

2. «Нью-Джерcи» — Шимон Немец, Cловакия.

3. «Аризона» — Логан Кули, CША.

4. «Cиэтл» — Шейн Райт, Канада.

5. «Филадельфия» — Каттер Готье, CША.

6. «Коламбуc» (от «Чикаго») — Давид Иржичек, Чехия.

7. «Чикаго» (от «Оттавы») — Кевин Корчинcки, Канада.

8. «Детройт» — Марко Каcпер, Авcтрия.

9. «Баффало» — Мэттью Cавой, Канада.

10. «Анахайм» — Павел Минтюков, Роccия.

20. «Вашингтон» — Иван Мирошниченко, Роccия

24. «Миннеcота» — Данила Юров, Роccия.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» совершил обмен с «Нью-Йорк Айлендерс», в результате которого российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в составе «островитян».

Хоккей,Уолли де Бакер,Александр Романов,
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