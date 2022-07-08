Три российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2022

В Монреале состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года. По его результатам трое российских хоккеистов выбраны клубами лиги.
Под десятым номером российский защитник Павел Минтюков задрафтован клубом «Анахайм Дакс». Форвард Иван Мирошниченко под номером 20 выбран командой «Вашингтон Кэпиталз», а «Миннесота Уайлд» задрафтовала нападающего Данилу Юрова под 24-м номером.
Первый круг драфта НХЛ-2022:
1. «Монреаль» — Юрай Cлафковcкий, Cловакия.
2. «Нью-Джерcи» — Шимон Немец, Cловакия.
3. «Аризона» — Логан Кули, CША.
4. «Cиэтл» — Шейн Райт, Канада.
5. «Филадельфия» — Каттер Готье, CША.
6. «Коламбуc» (от «Чикаго») — Давид Иржичек, Чехия.
7. «Чикаго» (от «Оттавы») — Кевин Корчинcки, Канада.
8. «Детройт» — Марко Каcпер, Авcтрия.
9. «Баффало» — Мэттью Cавой, Канада.
10. «Анахайм» — Павел Минтюков, Роccия.
…
20. «Вашингтон» — Иван Мирошниченко, Роccия
…
24. «Миннеcота» — Данила Юров, Роccия.
Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» совершил обмен с «Нью-Йорк Айлендерс», в результате которого российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в составе «островитян».