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1 час назад

Трех хоккеистов осудят за взятки для получения отсрочки от армии

Никита Бородкин

Ленинский суд Уфы зарегистрировал материалы уголовных дел о даче взятки в крупном размере против трех хоккеистов — Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева. Как пишет РИА Новости, дата рассмотрения судьей пока не назначены.

Трех хоккеистов осудят за взятки для получения отсрочки от армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщила, что в 2019 году двое студентов уфимского вуза через 37-летнего знакомого передали должностному лицу военкомата деньги для освобождения или получения отсрочки от службы в армии.

Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Посредника тогда арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело о даче взятки в крупном размере. Их имена следователи не раскрыли.

Отмечается, что сейчас Сулейманов, Лукин и Воробьев находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что вратарь Анвар Сулейманов в сезоне-2020/21 играл за хоккейный клуб «Металлург-Серов» в Молодежной хоккейной лиге, нападающий Владислав Лукин в сезоне-2021/22 провел в Континентальной хоккейной лиге по три игры за владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев».

Другой форвард Михаил Воробьёв в сезоне-2021/22 в КХЛ выступал за петербургский СКА, где за 41 матч набрал 19 очков благодаря шести голам и 13 результативным передачам.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,Следственный комитет,СКА,Салават Юлаев,
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