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23 минуты назад

Журналист из США назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать тему Федотова

Илья Родин

Спортивный журналист Кайл Пэган заявил в подкасте Crossing Broad, что известный российский хоккеист, капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, испугался говорить о судьбе голкипера Ивана Федотова. Об этом пишет издание «Чемпионат».

Журналист из США назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать тему Федотова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналисты Кайл Пэган и Энтони Сан Филиппо обсуждали историю молодого российского хоккеиста Ивана Федотова, направленного на службу в Северодвинск. По их данным, многие известные люди «из мира хоккея» высказались по этой теме. Александр Овечкин оказался едва ли не единственным, кто наотрез отказался давать комментарии.

Пэган назвал звезду хоккея «трусом» и выразил надежду, что «Федотов отомстит ему [Овечкину] в будущем, играя с «Вашингтоном» за «Филадельфию».

Журналист The Hockey Writers Карл Кнауф сообщил ранее, что прогнозирует уход капитана «столичных» из спорта. По его мнению, карьера Овечкина в НХЛ «близится к закату».

Хоккей,Иван Федотов,Александр Овечкин,
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