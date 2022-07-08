Во втором раунде драфта НХЛ было выбрано три хоккеиста из России

В Монреале (Канада) прошел второй раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года, по итогам которого были выбраны три хоккеиста из России. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Аризона Койотс» выбрала российского защитника Артема Дуду под общим 36-м номером. Игрок обороны Дмитрий Бучельников был выбран «Детройт Ред Уингс» под 52-м номером. Нападающий Глеб Трикозов под 60-м номером был выбран «Каролиной Харрикейнз».
Отметим, что выбранный «Аризоной» Дуда в прошедшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) принял участие в 52 встречах за ЦСКА, в которых ему удалось забросить 14 шайб и сделать 27 результативных передач. Бучельников отметился 41 забитым голом и 34 голевыми пасами за СКА в МХЛ. Игрок «Авангарда» Трикозов в прошедшем сезоне МХЛ набрал 45 (23+22) очка за 35 матчей.
Ранее три российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ.