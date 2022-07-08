Во втором раунде драфта НХЛ было выбрано три хоккеиста из России

В Монреале (Канада) прошел второй раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года, по итогам которого были выбраны три хоккеиста из России. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

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«Аризона Койотс» выбрала российского защитника Артема Дуду под общим 36-м номером. Игрок обороны Дмитрий Бучельников был выбран «Детройт Ред Уингс» под 52-м номером. Нападающий Глеб Трикозов под 60-м номером был выбран «Каролиной Харрикейнз».

Отметим, что выбранный «Аризоной» Дуда в прошедшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) принял участие в 52 встречах за ЦСКА, в которых ему удалось забросить 14 шайб и сделать 27 результативных передач. Бучельников отметился 41 забитым голом и 34 голевыми пасами за СКА в МХЛ. Игрок «Авангарда» Трикозов в прошедшем сезоне МХЛ набрал 45 (23+22) очка за 35 матчей.