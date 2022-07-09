Капризову отказали во въезде в США

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кириллу Капризову недавно отказали во въезде в США. Об этом в субботу сообщает журналист портала The Athletic Майкл Руссо.
По информации журналиста, Капризов недавно летал из России в Дубай, откуда пытался вернуться в США, однако ему было отказано во въезде предположительно из-за отсутствия рабочей визы. В итоге форвард вернулся в Россию, где остается по сей день.
6 июля телеграм-канал SHOT сообщил, что Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета. Позднее отец хоккеиста Олег Капризов заявил ТАСС, что у его сына не было военного билета, так как он имеет отсрочку от прохождения службы. Также отец рассказал, что Капризов уже улетел в США.
Капризову 25 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 Капризов сыграл в 81 матче, забросив 47 шайб и сделав 61 результативную передачу. В плей-офф российский форвард набрал 8 (7+1) очков в шести играх, "Миннесота" в первом раунде уступила в серии "Сент-Луису" (2-4). Вместе со сборной России Капризов выиграл Олимпийские игры 2018 года и завоевал бронзу мирового первенства (2019).