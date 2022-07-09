Капризову отказали во въезде в США

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кириллу Капризову недавно отказали во въезде в США. Об этом в субботу сообщает журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

Фото: Reuters Reuters

По информации журналиста, Капризов недавно летал из России в Дубай, откуда пытался вернуться в США, однако ему было отказано во въезде предположительно из-за отсутствия рабочей визы. В итоге форвард вернулся в Россию, где остается по сей день.

6 июля телеграм-канал SHOT сообщил, что Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета. Позднее отец хоккеиста Олег Капризов заявил ТАСС, что у его сына не было военного билета, так как он имеет отсрочку от прохождения службы. Также отец рассказал, что Капризов уже улетел в США.