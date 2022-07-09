Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: хоккеисту "Миннесоты" Капризову отказали во въезде в США

ТАССиещё 1

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кириллу Капризову недавно отказали во въезде в США. Об этом в субботу сообщает журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

Капризову отказали во въезде в США
Фото: ReutersReuters

По информации журналиста, Капризов недавно летал из России в Дубай, откуда пытался вернуться в США, однако ему было отказано во въезде предположительно из-за отсутствия рабочей визы. В итоге форвард вернулся в Россию, где остается по сей день.

6 июля телеграм-канал SHOT сообщил, что Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета. Позднее отец хоккеиста Олег Капризов заявил ТАСС, что у его сына не было военного билета, так как он имеет отсрочку от прохождения службы. Также отец рассказал, что Капризов уже улетел в США.

Капризову 25 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 Капризов сыграл в 81 матче, забросив 47 шайб и сделав 61 результативную передачу. В плей-офф российский форвард набрал 8 (7+1) очков в шести играх, "Миннесота" в первом раунде уступила в серии "Сент-Луису" (2-4). Вместе со сборной России Капризов выиграл Олимпийские игры 2018 года и завоевал бронзу мирового первенства (2019).

Хоккей,Олег Капризов,Майкл Руссо,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители