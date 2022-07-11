Капитан «Салавата Юлаева» призвал КХЛ заступиться за Федотова

Защитник и капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин выразил слова поддержки в адрес вратаря сборной России Ивана Федотова, который в июле был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Как стало известно «Матч ТВ», Федотов примет военную присягу 6 августа. До этого дня 25-летний голкипер будет оставаться в учебной части в Северодвинске. По данным источников, после полугода в «учебке» Федотова распределят на корабль или подводную лодку. Федерация хоккея России (ФХР) ранее заявила, что обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела.
— Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно это касается молодых ребят, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях.
Федот (Ваня Федотов) за два года из просто подающего надежды стал главным вратарем на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ (это не секрет). Но… По-любому мне скажут — не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.
P. S. Такие разборки со спортом ничего общего не имеют. Еще над несколькими пацанами висит «топор», из них яркая звезда НХЛ. Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов? — написал Панин в социальной сети.
В апреле стало известно, что в Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, который делал военные билеты для некоторых спортсменов. По предварительным данным, среди его клиентов могло быть несколько футболистов и хоккеистов из структур «Уфы» и «Салавата Юлаева».