Капитан «Салавата Юлаева» призвал КХЛ заступиться за Федотова

— Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно это касается молодых ребят, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях.



Федот (Ваня Федотов) за два года из просто подающего надежды стал главным вратарем на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ (это не секрет). Но… По-любому мне скажут — не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.



P. S. Такие разборки со спортом ничего общего не имеют. Еще над несколькими пацанами висит «топор», из них яркая звезда НХЛ. Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов? — написал Панин в социальной сети.