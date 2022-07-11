Стало известно местонахождение нападающего «Миннесота Уайлд», российского хоккеиста Кирилла Капризова. В настоящий момент он находится в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Вопреки распространившимся ранее слухам, Капризов не объявлен в розыск, он находится на территории России.
«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», - сказал в эфире ведущий Антон Анисимов.
Сообщалось, что нападающий ждет оформления американской рабочей визы, которая позволит ему вернуться в США.
Напомним, Кирилла Капризова обвинили в покупке военного билета. Однако его отец опроверг эти сведения. Форвард вернулся в Россию, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом и предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.
9 июля хоккеист попытался выехать в США через Дубай и одну из стран Карибского бассейна, однако ему отказали во въезде в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом «Миннесота Уайлд». До этого Капризову было разрешено находиться в стране без визы, поскольку консульства были закрыты из-за пандемии Covid-19.