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53 минуты назад

СМИ: Хоккеист Капризов находится в Москве

Алиса Селезнёва

Стало известно местонахождение нападающего «Миннесота Уайлд», российского хоккеиста Кирилла Капризова. В настоящий момент он находится в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Вопреки распространившимся ранее слухам, Капризов не объявлен в розыск, он находится на территории России.

«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», - сказал в эфире ведущий Антон Анисимов.

Сообщалось, что нападающий ждет оформления американской рабочей визы, которая позволит ему вернуться в США.

Кириллу Капризову дважды отказали во въезде в США, почему звезда НХЛ не может попасть в Америку

Напомним, Кирилла Капризова обвинили в покупке военного билета. Однако его отец опроверг эти сведения. Форвард вернулся в Россию, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом и предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.

9 июля хоккеист попытался выехать в США через Дубай и одну из стран Карибского бассейна, однако ему отказали во въезде в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом «Миннесота Уайлд». До этого Капризову было разрешено находиться в стране без визы, поскольку консульства были закрыты из-за пандемии Covid-19.

Хоккей,Видео,Кирилл Капризов,
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