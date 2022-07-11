Стало известно местонахождение нападающего «Миннесота Уайлд», российского хоккеиста Кирилла Капризова. В настоящий момент он находится в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Вопреки распространившимся ранее слухам, Капризов не объявлен в розыск, он находится на территории России.

«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», - сказал в эфире ведущий Антон Анисимов.

Сообщалось, что нападающий ждет оформления американской рабочей визы, которая позволит ему вернуться в США.

Напомним, Кирилла Капризова обвинили в покупке военного билета. Однако его отец опроверг эти сведения. Форвард вернулся в Россию, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом и предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.