Хоккеист Федотов передал сообщение через адвоката

Алексей Пономарев, адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал о состоянии здоровья и планах своего клиента.

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Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

«Иван на связи находится, чувствует себя хорошо. Неприятности со здоровьем у него закончились. Находится на территории военной части и надеется на скорейшее разрешение данной ситуации.

Надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста и сможет заниматься любимым делом», приводит слова юриста РИА «Новости».

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Федотов стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отраженных бросков (93,7%).

В мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.