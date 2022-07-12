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2 часа назад

Три российских хоккеиста вошли в топ-20 драфта НХЛ 2023 года по версии журналиста The Athletic

Газета.Ruиещё 1

Журналист издания The Athletic Кори Пронман опубликовал рейтинг лучших игроков, которые будут доступны на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Три российских хоккеиста вошли в топ-20 драфта НХЛ 2023 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пронман включил сразу троих россиян в свой спиок. Так в рейтинг попали форвард системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков, защитник «Омских Крыльев» Михаил Гуляев и нападающий «Локо» Даниил Бут.

Стоит отметить, что Мичков занял второе место в списке, уступив только нападающему молодежной сборной Канады Коннору Бедарду. Гуляев и Бут расположились на 12-м и 18-м месте соответственно.

Мичков с 2021 года выступает за основную команду СКА. Его контракт с клубом заканчивается в 2026 году.

В 2020 году он стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр, набрав в четырех встречах 14 (9+5) очков, выиграв в составе сборной России золото.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 17-летний нападающий сыграл в 13 матчах, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи. В плей-офф на лед молодой игрок не выходил.

Хоккей,Михаил Гуляев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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