«Колорадо» объявил о подписании нового контракта с Ничушкиным

Как сообщается на официальном сайте команды, новый контракт с игроком подписан на восемь лет.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 играх плей-офф.