Бывший тренер сборной России заявил о неадекватном поведении Федотова

«Он уперся — не хочу играть и все. А на профессиональном уровне ведь так не бывает. Я на 100 процентов уверен, что это больше его вина. Если бы он не уперся, не повел себя неадекватно, то вряд ли бы это случилось», — заявил Крикунов.