Восьмилетний контракт: сколько будет зарабатывать Ничушкин в НХЛ

Один успешный сезон обеспечил россиянина на восемь следующих.

Фото: nhl.com nhl.com

Валерий Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» – и это пока самая главная «молния» энхаэловского межсезонья. Новые условия сотрудничества выглядят для хоккеиста роскошно: восемь лет с кэпхитом $6,125 млн – о комбинации таких срока и суммы большинство игроков лиги (среди них даже Малкин) могут только мечтать.

Видео дня

Зарплата россиянина по сезонам распределена следующим образом: $6 млн, $7,5 млн, $8 млн, $7,3 млн, $4,8 млн, $4,8 млн, $4,8 млн. Кроме того, на первые три года установлен полный запрет на обмен, который затем сменится ограничением – Ничушкин предоставит клубу список из 12 команд, куда его не смогут отправить ни при каких обстоятельствах.

«Подписание долгосрочного контракта с Ничушкиным было для нас главной целью в это межсезонье, поскольку он был бы одним из самых востребованных нападающих на рынке свободных агентов», – прокомментировал сделку Джо Сакик, генеральный менеджер «Колорадо». – Ничушкин – большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, безжалостно владеющий шайбой. Он может играть в первом звене с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по составу. Его можно использовать в ситуации, в которой он вам нужен. Он усердно работает вне льда, а также в тренажёрном зале. Ничушкин – скромный человек и отличный товарищ по команде. Он очень важный игрок в нашем составе, и во многом благодаря ему мы выиграли Кубок Стэнли».

В самом факте подписания Валерия с «Эвеланш» нет ничего удивительного. Россиянин провёл действительно фантастический сезон – лучший в своей заокеанской карьере: 52 очка в регулярном чемпионате, ещё 19 в плей-офф, «+21» в среднем при 19 минутах на площадке. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что Ничушкин определял стилистику игры «Колорадо»: он стал в команде, по сути, главным по форчекингу – элементу, который имел важнейшее значение для «Эвеланш». Неудивительно, что в первые дни после завоевания Кубка Стэнли «лавины» провозгласили продление Ничушкина своим трансферным приоритетом.

Однако условия, на которых россиянин продолжит выступать за «лавин», всё равно ошеломляют. Ничушкину дали восьмилетний – максимально возможный по продолжительности контракт. И это вопреки общей политике «Колорадо», известного своим стремлением хотя бы немного отрезать от сроков даже у суперзвёзд: так, Ландеског и Маккиннон подписывались на семь лет, Рантанен – и вовсе на шесть.

Менеджмент «Колорадо» рассчитывает, что Биг Вэл будет выступать в команде до 35 лет. И это, скажем мягко, очень рискованный расчёт. Сможет ли Ничушкин быть таким же полезным в прессинге на четвёртом десятке? Ответить невозможно. Как невозможно представить, каким будет Ничушкин даже через три года. В прошлый сезон он входил довольно эффективным, но всё же ролевиком, имеющим очень лимитированный набор возможностей. А ещё три сезона назад россиянина нещадно обкладывали шутками за то, что он в течение почти сотни матчей никак не мог забросить.

В «Эвс» уверены, что настоящий Ничушкин – последней версии. Поэтому его зарплата по сравнению с предыдущим сезоном подскочила почти в 2,5 раза. Теперь форвард из Челябинска оказался бок о бок с главными звёздами «Колорадо» не только на скамейке запасных, но и в платёжной ведомости. Валерий замыкает пятёрку самых дорогих игроков «лавин». Причём его отставание от Натана Маккиннона – нападающего, который на протяжении последних пяти лет набирает больше очка за игру – чисто символическое. Разница между кэпхитами россиянина и канадца – $175 тыс.

Вероятнее всего, параметры соглашения между Маккинноном и «Колорадо» будут пересмотрены перед стартом нового сезона. «Это необязательно произойдёт до открытия рынка свободных агентов. Да, у Натана есть ещё год по контракту, но мы надеемся, что продлим его этим летом», – признавался ранее Сакик. С учётом нового контракта Ничушкина, персональной статистики и явно недополученной прибыли за предыдущие сезоны, Маккиннон вряд ли будет жалеть «лавин» и меньше чем на восемь лет и $ 10 млн не согласится, а скорее всего, будет требовать больше.

В таком случае к следующему лету платёжка «Эвеланш» раздуется до немыслимых объёмов, хотя и сейчас пространство для манёвра у «Колорадо» минимальное. Под потолком на ближайший сезон всего $ 14,9 млн. При этом с контрактами только 17 хоккеистов, а без них такие важные люди, как Бураковски (с кэпхитом $ 4,9 млн по предыдущему соглашению), центрфорвард второго звена Кадри ($ 4,5 млн) и защитник Мэнсон ($ 4,1 млн). Причём игрок более дефицитной позиции Кадри после 87-очковой регулярки и отличного плей-офф имеет полное право запрашивать больше, чем Ничушкин.