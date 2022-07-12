Стала известна дата присяги хоккеиста Федотова

Иван Федотов принесет присягу в армии в середине августа.
«Матч ТВ» продолжает уточнять судьбу голкипера Ивана Федотова, которого призвали на службу в Северодвинск.
Ранее мы сообщали, что Федотов примет присягу в первую неделю августа – 6-го числа. По последним данным, как нам стало известно, присяга состоится 13 августа и пройдет в закрытом режиме.
Иван Федотов по-прежнему находится в третьей роте, хотя призывников нередко переводят в другие подразделения», – сказано в сообщении в Telegram-канале «Матч ТВ».
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.
В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.