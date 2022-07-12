«Лучше вернуться домой»: обиженный Малкин уходит из «Питтсбурга»

Малкин впервые в заокеанской карьере выйдет на рынок свободных агентов

Российский нападающий, суперзвезда НХЛ Евгений Малкин не договорился о новом контракте с «Питтсбург Пингвинз» и впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов. Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что игроку лучше всего вернуться в родной магнитогорский «Металлург».

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Легенда «Питтсбурга»

13 июля в Национальной хоккейной лиге откроется рынок свободных агентов. Это значит, что все игроки от 27 лет и старше, не сумевшие договориться со своими текущими клубами о новых контрактах, смогут вести переговоры с любыми командами.

Неожиданно таким человеком, по всей видимости, станет Евгений Малкин. Стоящий на пороге 36-летия (день рождения 31 июля) хоккеист провел всю свою заокеанскую карьеру в составе «Питтсбург Пингвинз» и является легендой клуба.

В составе «пингвинов» россиянин отыграл 16 сезонов, и именно с его именем в тандеме с Сидни Кросби связано возрождение команды. «Пенс» за это время трижды выиграли Кубок Стэнли, а в плей-офф Малкин не сыграл только в одном сезоне, и то из-за травмы.

Сам Малкин выстроил в НХЛ потрясающую карьеру. Он провел 981 матч в регулярных чемпионатах, набрав 1146 (444+702) очка, а в плей-офф в 177 играх у него 180 (67+113) баллов.

Когда он только дебютировал в сильнейшей лиге мира, то стал первым игроком сезона — 1917/18, кому удалось отличиться заброшенными шайбами в своих первых шести матчах.

И это задало тон карьере, в которой Джино, как зовут его американские болельщики, не просто выиграл три Кубка Стэнли, но признавался самым ценным игроком в первом же в карьере победном плей-офф («Конн Смайт Трофи»), брал приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи»), а также завоевывал трофей MVP сезона («Харт Трофи) и приз самому ценному игроку по версии хоккеистов лиги («Тед Линдсей Эворд»).

За карьеру Евгений заработал в НХЛ почти $120 млн, а по окончании последнего сезона истек его 8-летний договор с окладом $9,5 млн.

Соглашение капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби с зарплатой $8,7 млн будет действовать еще три года, а еще один участник трио, существовавшего в одной команде 16 сезонов (единственные в истории НХЛ) защитник Крис Летанг продлил договор совсем недавно. Он получил шестилетний контракт с кэпхитом (средней зарплатой) свыше $6 млн, хотя основные выплаты придутся на три первых года.

Казалось, что и Малкин вскоре подпишет с «Пингвинз» новый договор, тем более он сам всегда говорил, что хочет закончить карьеру в ставшем родным клубе, а руководство «пингвинов» ему это ранее буквально обещало. Но вышло по-другому.

Новая метла «пингвинов»

Наверняка российский нападающий и американский клуб действительно давно подписали бы контракт, но против этого словно восстала сама судьба.

Самым неблагоприятным фактором стала смена владельца клуба. Главный человек в истории «Питтсбурга» Марио Лемье, который всегда очень тепло относился к Евгению Малкину и лично обещал ему окончание карьеры в клубе, продал свои акции группе инвесторов и перестал управлять организацией.

При этом у «Пенс» сменился менеджмент. Свой пост генерального менеджера покинул опытнейший Джим Рутерфорд, подписывавший предыдущий контракт с Малкиным, а ему на смену пришел Рон Хекстолл, который лучшие хоккейные годы провел в качестве вратаря «Филадельфии Флайерз», самого принципиального соперника «пингвинов».

Конечно, принципиальность противостояния «летчиков» и «Питтсбурга» при принятии решения о новом договоре ни при чем. Перед Хекстоллом стоит задача как можно скорее выиграть Кубок.

У «Пингвинз» довольно приличная команда, но ей в последние годы все время чего-то не хватает. Близится окончание карьеры Кросби, а вместе с ней и перестройка команды, так что надо уложиться в ближайшие три года.

Малкин, все еще набирающий больше очка за игру, несмотря на потерю скорости и слабые оборонительные действия, способен решать исходы матчей и серий в плей-офф, но его главной проблемой является травматичность.

За последние десять лет карьеры Джино пропустил в сумме матчей на два с половиной регулярных чемпионата — это очень много. Да, иногда он жертвовал собственным здоровьем ради команды и даже откладывал из-за Кубка Стэнли операцию на колене, как в 2021-м. Вот только бизнес есть бизнес, и это уже по-настоящему никого не волнует.

Хекстолл сделал несколько попыток подписать Евгения, но сначала говорили, что клуб и игрок сильно расходятся в представлениях о справедливом окладе, однако затем характер публикаций поменялся.

В итоге причиной разночтений стал не $6,5-миллионный оклад, а срок договора. «Питтсбург» предлагает только два года, в то время как Малкин ждал как минимум четырехлетнего соглашения.

И понять тут можно обе стороны. Если игрок, подписавший контракт после 35 лет, закончит карьеру из-за травмы, его оклад все равно будет учитываться под потолком зарплат до конца срока договора. Таковы правила лиги, и в случае с Малкиным они могут очень сильно ударить по «Пингвинз».

Ну а сам игрок вряд ли через два года, старея, будет стоить столько же. Он хочет подписать свой последний контракт в карьере прямо сейчас и спокойно играть в хоккей, уже не отвлекаясь на мысли о ближайшем будущем.

Выход на рынок неизбежен

В иной ситуации сторонам еще, вполне возможно, удалось бы договориться, но Малкин по праву ощущает свой статус легенды «Питтсбурга», и он посчитал предложение контракта лишь на два года неуважением.

Особенно на фоне продления тоже не самого пышущего здоровьем Криса Летанга сразу на шесть лет.

В итоге россиянин даже в какой-то момент отписался от аккаунтов «Питтсбурга» в соцсетях. Вскоре одумался и подписался обратно, но от внимания общественности эти действия не ускользнули.

Все инсайдеры, как один, утверждают, что все идет к выходу Евгения на рынок свободных агентов, а его супруга телеведущая Анна Кастерова вовсю общается в соцсетях с супругой бывшего партнера Малкина по «Пенс» голкипера Марка-Андре Флери, который как раз продлил договор с «Уайлд».

Кастерова на вопрос «Давайте к нам?» ответила в комментарии: «Почему нет», и хотя «Миннесота» из-за проблем с потолком контракт россиянина позволить себе не сможет, сам тон жены Малкина вполне красноречив.

Вишенкой на торте стало продление контракта «Питтсбургом» с выменянным на дедлайне у «Анахайма» шведским форвардом Рикардом Раккелем. Он получил договор на шесть сезонов с окладом в $5 млн, хотя в свои 30 лет никогда не приближался к результативности Малкина и тоже имел немало проблем со здоровьем.

«Малкин может стать неограниченно свободным агентом в эту среду, и ситуация выглядит так, что наверняка он таковым и станет», – отметил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен.

The Athletic написал со ссылкой на одного из друзей российского форварда, что тот опустошен и считает, что «Питтсбург» хочет сохранить его только на своих условиях. При этом сам Евгений хочет выступать только за эту команду, а предстоящий контракт рассматривает как последний в карьере.

«Лучше было бы вернуться домой»

Судя по всему, на этом пути «Питтсбурга» и Малкина действительно расходятся. Существует вероятность, что уже после открытия рынка, изучив другие варианты, игрок согласится на предложение нынешней команды, но она не так уж велика.

К Малкину будет достаточно большой интерес в лиге, несмотря на факторы возраста и здоровья. Может быть, речь не о прямых контендерах, для которых его зарплата неподъемна из-за потолка зарплат, но крепкие клубы вполне способны предложить ему договор.

Существует, конечно, и потенциальная возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Например, в родной магнитогорский «Металлург».

«Он сам должен решать эти вещи. У Жени был не самый хороший сезон, было достаточно травм. Люди в НХЛ очень сильно мониторят эти вещи. Тем более, что он не хочет подписывать краткосрочный контракт, а на длительный срок «Питтсбург» не хочет рисковать, потому что Малкин – игрок, который потребует к себе определенного внимания в финансовом плане. С учетом сезона с большим количеством травм клуб не рискует, — рассказал «Газете.Ru» заслуженный тренер России Владимир Плющев.



— Если Малкин сейчас выйдет на рынок и у него будут какие-то предложения — дай бог. Хотя я думаю, что ему лучше было бы вернуться домой. Надо заканчивать у себя дома — где родился, там и пригодился. По крайней мере, психологически он чувствовал бы себя дома гораздо комфортнее».