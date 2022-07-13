35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин войдет в топ-3 по суммарному заработку в НХЛ по окончании нового контракта.

12 июля «Питтсбург» и Малкин заключили соглашение на четыре года с суммарной зарплатой 24,4 млн долларов.

CapFriendly сообщает, что на момент окончания прошлого сезона Малкин заработал 118,7 млн долларов. Когда россиянин отработает новый контракт с «Питтсбургом», его заработок составит 143,1 млн долларов. К тому моменту больший заработок в НХЛ останется лишь за Александром Овечкиным (175,2 млн долларов) и Сидни Кросби (164,4 млн).