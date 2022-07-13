Появились подробности о переговорах ЦСКА с отправленным в армию вратарем

«У меня есть своя информация. Могу сказать одно, что переговоры между ЦСКА и Федотовым были нормальными, не было какого-то шантажа. С Федотовым разговаривали, как с ведущим игроком, чтобы он остался. С его стороны тоже не было никаких обещаний, о чем мы говорили, что, мол, он нарушил какие-то обещания.



Думаю, что он просто оказался не в то время и не в нужном месте. У него просто не так срослось все. Где-то что-то пошло не так, но искать проблему в ЦСКА, я так понял, тоже неправильно», – описал ситуацию Бабаев.