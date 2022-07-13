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1 час назад

«Переговоры между ЦСКА и Федотовым были нормальными, не было какого-то шантажа». Бабаев об Иване

Sports.ruиещё 1

В переговорах между ЦСКА и Иваном Федотовым не было шантажа.

Появились подробности о переговорах ЦСКА с отправленным в армию вратарем
Фото: Sports.ruSports.ru

Хоккейный агент Шуми Бабаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» высказался о событиях того периода, который предшествовал призыву вратаря сборной России в армию.

«У меня есть своя информация. Могу сказать одно, что переговоры между ЦСКА и Федотовым были нормальными, не было какого-то шантажа. С Федотовым разговаривали, как с ведущим игроком, чтобы он остался. С его стороны тоже не было никаких обещаний, о чем мы говорили, что, мол, он нарушил какие-то обещания.

Думаю, что он просто оказался не в то время и не в нужном месте. У него просто не так срослось все. Где-то что-то пошло не так, но искать проблему в ЦСКА, я так понял, тоже неправильно», – описал ситуацию Бабаев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Хоккей,Шуми Бабаев,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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