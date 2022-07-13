Появились подробности о переговорах ЦСКА с отправленным в армию вратарем

В переговорах между ЦСКА и Иваном Федотовым не было шантажа.
Хоккейный агент Шуми Бабаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» высказался о событиях того периода, который предшествовал призыву вратаря сборной России в армию.
«У меня есть своя информация. Могу сказать одно, что переговоры между ЦСКА и Федотовым были нормальными, не было какого-то шантажа. С Федотовым разговаривали, как с ведущим игроком, чтобы он остался. С его стороны тоже не было никаких обещаний, о чем мы говорили, что, мол, он нарушил какие-то обещания.
Думаю, что он просто оказался не в то время и не в нужном месте. У него просто не так срослось все. Где-то что-то пошло не так, но искать проблему в ЦСКА, я так понял, тоже неправильно», – описал ситуацию Бабаев.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.
В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.