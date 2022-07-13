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1 час назад

Агент рассказал подробности проблем Капризова с операцией, военной службой и въездом в США

Чемпионат.comиещё 2

Известный агент Шуми Бабаев поделился информацией о местонахождении российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Агент рассказал о проблемах Капризова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. У Кирилла была операция 10 дней назад, после чего начинается процесс реабилитации. Как я понял, Капризов проходит реабилитацию в Германии. Это займёт порядка двух-трёх недель. Потом он поедет в Америку, где займётся с местными врачами и начнёт готовиться к сезону. Капризов — студент, у него есть отсрочка от армии — справка, которая позволяет не служить», — сказал Бабаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой у Капризова есть проблемы с военным билетом, а также со въездом в США — ему дважды отказали в этом.

Хоккей,Шуми Бабаев,Кирилл Капризов,
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