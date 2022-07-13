Агент рассказал о проблемах Капризова

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. У Кирилла была операция 10 дней назад, после чего начинается процесс реабилитации. Как я понял, Капризов проходит реабилитацию в Германии. Это займёт порядка двух-трёх недель. Потом он поедет в Америку, где займётся с местными врачами и начнёт готовиться к сезону. Капризов — студент, у него есть отсрочка от армии — справка, которая позволяет не служить», — сказал Бабаев в эфире телеканала «Матч ТВ».