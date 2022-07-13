Обвиняемый во взятке хоккеист Лукин купил водительские права

Экс-бомбардир хоккейного клуба «Салават Юлаев» Владислав Лукин приобрел не только военный билет, но и водительские права всех категорий. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, об этом рассказал бизнесмен Фарит Самигуллин, которого арестовали в апреле по подозрению в посредничестве при даче взятки.

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Так, Самигуллин навел следствие на Лукина, который якобы приобрел полный набор прав у экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Стоимость документов составила 70 тысяч рублей.

Напомним, что Лукина вместе с двумя другими хоккеистами, Анваром Сулеймановым и Михаилом Воробьевым, осудят за взятки для получения отсрочки от армии. 18 июля Ленинский районный суд проведет первое заседание по делу спортсменов, обвиняемых в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии.