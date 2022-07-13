Губерниев высказался о "Вашингтоне" без Овечкина

Спортивный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец объяснил, почему Запад до сих пор не отказался от российского хоккеиста Александра Овечкина.
«Невозможно отменить Овечкина. Меня часто спрашивают об этом. Американцы что-то там пыхтят, а давайте мы его не пустим. Ребят, кого вы там не пустите? Это мы опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а purr, нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса. Без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет», — заявил Губерниев.
Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Дмитрий Губерниев предрек массовый отъезд молодых игроков из России из-за ситуации с голкипером Федотовым.