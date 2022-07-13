Губерниев высказался о "Вашингтоне" без Овечкина

«Невозможно отменить Овечкина. Меня часто спрашивают об этом. Американцы что-то там пыхтят, а давайте мы его не пустим. Ребят, кого вы там не пустите? Это мы опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а purr, нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса. Без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет», — заявил Губерниев.