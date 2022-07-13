«Тампа» заключила новый контракт с российским защитником

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подписал новый контракт с клубом, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

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Отмечается, что соглашение подписано на восемь лет и на общую сумму $ 68 млн. В среднем за год российский защитник будет получать $ 8,5 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024, так как старое действует до конца следующего сезона.