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47 минут назад

Михеев подписал контракт с «Ванкувером» на 19 миллионов долларов

Спорт день за днемиещё 2

Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс» сроком на четыре года, сообщил официальный сайт команды.

Михеев подписал контракт с «Ванкувером»
Фото: официальный сайт НХЛофициальный сайт НХЛ

По информации пресс-службы клуба, за это время форвард заработает 19 миллионов долларов. Получается, что в среднем за один год контракта он будет получать около 4,75 миллионов долларов.

Предыдущим его клубом был «Торонто Мэйпл Лифс». За эту команду в прошлом сезоне он провел 53 игры в регулярном сезоне. На его счету 21 заброшенная шайба и 11 результативных пасов.

«Торонто» является единственным клубом, в котором Михеев выступал в НХЛ. До этого хоккеист выступал в КХЛ за «Авангард», а также в ВХЛ за красноярский «Сокол» и «Ермак».

Хоккей,Илья Михеев,ХК Авангард,
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