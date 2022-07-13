Михеев подписал контракт с «Ванкувером»

Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс» сроком на четыре года, сообщил официальный сайт команды.

Фото: официальный сайт НХЛ официальный сайт НХЛ

По информации пресс-службы клуба, за это время форвард заработает 19 миллионов долларов. Получается, что в среднем за один год контракта он будет получать около 4,75 миллионов долларов.

Предыдущим его клубом был «Торонто Мэйпл Лифс». За эту команду в прошлом сезоне он провел 53 игры в регулярном сезоне. На его счету 21 заброшенная шайба и 11 результативных пасов.