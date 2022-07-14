Александр Овечкин приехал на базу "Динамо"

Сегодня, 14 июля, бело-голубые провели открытую тренировку для СМИ. Затем команда отправится на сбор в Нижегородскую область. Первая контрольная игра «Динамо» в субботу, 30 июля — c новокузнецким «Металлургом» .

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. На его счету 172 матча в российской Суперлиге, в которых он набрал 75 (38+37) очков, в КХЛ форвард принял участие в 31 встрече, заработав 49 (19+21) баллов.