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1 час назад

«Учитывая возраст, хотелось больше времени проводить в России». Радулов объяснил переход в «Ак Барс»

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Нападающий Александр Радулов заявил, что его возвращение в Россию обусловлено семейными обстоятельствами и возрастом.

Радулов объяснил свое возвращение в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Радуловым. Его прошлой командой был «Даллас».

«Зачем ему возвращаться в Россию?»

— Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани.

Я буду делать все от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное — работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В «Ак Барсе» собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по «Зеленому дерби». Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели, — заявил Радулов пресс-службе «Ак Барса».

Хоккей,Александр Радулов,
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