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34 минуты назад

Клубы НХЛ потратили $ 919 млн в первый день работы рынка свободных агентов

Чемпионат.com

Клубы Национальной хоккейной лиги после открытия рынка свободных агентов заключили новые соглашения со 153 игроками на общую сумму $ 919 млн.

Клубы НХЛ за день потратили $919 млн на новые контракты
Фото: ReutersReuters

По данным CapFriendly, особо отметился в первый день работы рынка «Тампа-Бэй Лайтнинг». Даже не считая новичков команды Иэна Коула и Владислава Наместникова, «молнии» выписали три контракта на общую сумму $ 159,6 млн своим действующим игрокам – Михаилу Сергачёву ($ 68 млн), Энтони Чирелли ($ 50 млн) и Эрику Чернаку ($ 41,6).

Наиболее крупной сделкой стало подписание Джонни Годро в «Коламбус Блю Джекетс». По слухам, его суммарный заработок может составить $ 68,25 млн. Контракт Сергачёва на $ 68 млн – второй в списке. На третьей позиции – новое соглашение Роберта Томаса с «Сент-Луис Блюз» ($ 65 млн).

Хоккей,Иэн Коул,Роберт Томас,Энтони Чирелли,Михаил Сергачев,Джонни Годро,Владислав Наместников,
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