Клубы НХЛ за день потратили $919 млн на новые контракты

Клубы Национальной хоккейной лиги после открытия рынка свободных агентов заключили новые соглашения со 153 игроками на общую сумму $ 919 млн.

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По данным CapFriendly, особо отметился в первый день работы рынка «Тампа-Бэй Лайтнинг». Даже не считая новичков команды Иэна Коула и Владислава Наместникова, «молнии» выписали три контракта на общую сумму $ 159,6 млн своим действующим игрокам – Михаилу Сергачёву ($ 68 млн), Энтони Чирелли ($ 50 млн) и Эрику Чернаку ($ 41,6).