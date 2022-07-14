Радулов вернулся в Россию и объяснился

Нападающий Александр Радулов вернулся в Россию из США и подписал контракт с «Ак Барс». Хоккеист прокомментировал свое решение. Об этом пишет «Матч ТВ».

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По его словам, решение о возвращении в Россию обусловлено семейными обстоятельствами и возрастом.

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани», - сказал Радулов.

Он отметил, что будет делать все от него зависящее для побед, потому что по-другому не умеет. Он также отметил, что в «Ак Барсе» собралась «очень хорошая команда с сильным тренерским штабом». Многих Александр знает лично и надеется, что вместе они придут к цели.