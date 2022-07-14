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1 час назад

Радулов вернулся в Россию и объяснился

Алиса Селезнёва

Нападающий Александр Радулов вернулся в Россию из США и подписал контракт с «Ак Барс». Хоккеист прокомментировал свое решение. Об этом пишет «Матч ТВ».

Радулов вернулся в Россию и объяснился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, решение о возвращении в Россию обусловлено семейными обстоятельствами и возрастом.

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани», - сказал Радулов.

Он отметил, что будет делать все от него зависящее для побед, потому что по-другому не умеет. Он также отметил, что в «Ак Барсе» собралась «очень хорошая команда с сильным тренерским штабом». Многих Александр знает лично и надеется, что вместе они придут к цели.

«Зачем ему возвращаться в Россию?»

Напомним, в 2016 году Радулов покинул ЦСКА и отправился в «Монреаль». В 2017 году он перешел в «Даллас». В прошлом сезоне он набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате НХЛ. Он также не отличился результативными действиями в 3 играх плей-офф. 14 июля Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом».

Хоккей,Александр Радулов,
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